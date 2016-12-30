Трамп назвав відмову Путіна від висилки американських дипломатів «гарним ходом»

Обраний президент США Дональд Трамп похвалив рішення російського президента Володимира Путіна не висилати американських дипломатів у відповідь на висилку їхніх російських колег.

«Гарний хід… Завжди знав, що він розумний», – написав Трамп про Путіна у Twitter.

У п’ятницю президент Росії Володимир Путін не пристав на пропозицію Міністерства закордонних справ своєї країни і вирішив не висилати з Росії дипломатів США. Росія залишає за собою право на відповідь, але не опускатиметься до рівня «кухонної» дипломатії, мовиться у заяві російського лідера, опублікованій на сайті Кремля.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час американської президентської кампанії, за якими, як переконані у Вашингтоні, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві будівлі, що належать російським дипломатичним установам, у штатах Нью-Йорк та Меріленд, які, як вважають, використовувались для розвідницької діяльності, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп, прихильно налаштований щодо Москви.