Stopfake запустив газету для Донбасу

Команда проекту Stopfake.org за підтримки посольства Великобританії в Україні запустила газету «Твоє право знати». Наклад газети – 100 тисяч, її безкоштовно кластимуть до поштових скриньок.

Газета «Твоє право знати» використовує, серед іншого, наші матеріали проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

«Твоє право знати» виконує дві функції – просвітницьку та інформаційну. У наших публікаціях ми будемо говорити про основи медіаграмотності, розповімо, як відрізнити фейки від справжніх новин, яким ЗМІ можна довіряти, спростуємо найпоширеніші і свіжі фейки російської пропаганди», – зазначив головний редактор видання Олексій Ладика.

У кожному номері газети будуть інтерв’ю з журналістами, які висвітлюють події на Донбасі.

Перший випуск газети вийшов 29 грудня. Її планують видавати щомісяця.