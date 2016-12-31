Минулої доби було 48 обстрілів з боку сепаратистів і бій біля Попасної – штаб

У прес-центрі штабу АТО в суботу повідомили, що упродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 48 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, обстріли тривали на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

«В районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив», – йдеться в повідомленні.

Чи були втрати серед українських військових в ході цього бою у штабі не повідомляють.

Під час збройних атак бойовики використовували 82 і 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Донецькі сепаратисти поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях, водночас ресурси угруповання «ЛНР» повідомляють про 6 обстрілів з боку ЗСУ за попередню добу.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.