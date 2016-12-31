Ірак: через вибухи на ринковій площі Багдада загинуло понад 20 людей, десятки поранені

Через вибухи на ринковій площі у центрі іракської столиці Багдада в суботу загинула щонайменше 21 людина і десятки були поранені. За словами поліцейських, дві бомби вибухнули неподалік магазинів, де продають автозапчастини в районі Аль-Синак вранці, коли на ринку було велелюдно.

Повідомляється, що одна вибухівка спрацювала на смертнику, інша – була закладена для спрацювання заздалегідь.

Поки ніхто не взяв відповідальності за ці вибухи, однак екстремістське угруповання «Ісламська держава» регулярно нападає на цивільних осіб за допомогою вибухів у Багдаді.

Угруповання втратило більшу частину раніше контрольованих з 2014 року територій в північній і західній частинах Іраку і нині перебуває під облогою іракських сил за підтримки США в північному місті Мосул, останньому великому осередку угруповання в країні.