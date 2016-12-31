З 1 січня ймовірні перебої у роботі реєстру е-декларацій – «Українські спеціальні системи»

Державне підприємство «Українські спеціальні системи», що є адміністратором Єдиного державного реєстру е-декларацій, повідомило на своєму сайті про ймовірні перебої в роботі реєстру з 1 січня 2017 року.

«1 січня 2017 року в Україні розпочинається другий етап електронного декларування. За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції на цьому етапі кількість суб’єктів декларування може сягнути 2 мільйонів осіб…При такому збільшенні навантаження на ресурси реєстру стабільність його роботи під загрозою», – йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що система реєстру дозволяє проводити не більше, ніж 5 тисяч одночасних сесій, а зберігати й опрацьовувати – до 1 мільйона е-декларацій на рік.

«Очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 мільйонів», – йдеться в повідомленні ДП «Українські спеціальні системи».

У відомстві зазначили, що наявні ресурси і обладнання реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування і висловили сподівання, що НАЗК і причетні сторони вирішать відповідні проблеми.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. 1 січня 2017 року в Україні розпочинається другий етап електронного декларування.