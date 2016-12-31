Китай заявив про плани заборонити продаж слонової кістки до кінця 2017 року

Уряд Китаю 30 грудня заявив про плани заборонити продаж слонової кістки до кінця 2017 року для боротьби з масовим убивством африканських слонів.

Йдеться про поступову відмову від легального продажу та обробки слонової кістки і продукції з неї протягом усього наступного року.

Екологи вже привітали цей крок, назвавши його «найкращими новинами у сфері захисту природи в 2016 році». Повідомляється, що такі плани суттєво змінять «правила гри» на величезному ринку торгівлі у Китаї слоновою кісткою з Африки, і вплинуть на боротьбу із браконьєрством.

За даними досліджень, кількість слонів у саванах Африки скоротилася приблизно на 30 відсотків – до 352 тисяч в період з 2007 до 2014 років через браконьєрство.

У Китаї працює ціла індустрія різьблення виробів зі слонової кістки і це вважається частиною культурної спадщини країни. Влада, з огляду на нинішнє рішення, планує запропонувати різьбярам змінити діяльність, і займатися, скажімо, відновленням музейних артефактів.

Китай дозволяє торгівлю слоновою кісткою, придбаною до 1989 року, саме з цього року, відповідно до конвенції ООН, така торгівля заборонена. Китай також дозволяє торгувати запасами слонової кістки, які було дозволено накопичити кільком африканським країнам в рамках договору.

Організації з охорони довкілля заявляють, що кримінальні синдикати використовують закони для китайського ринку як прикриття для незаконного продажу слонових бивнів.