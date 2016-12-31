Лідер боснійських сербів погодився прийти на допит у прокуратуру Сараєва

Голова Республіки Сербської в Боснії Мілорад Додик під тиском США 30 грудня погодився на допит прокуратури щодо проведення референдуму на порушення рішення Конституційного суду Боснії і Герцеговини. На допит прокурор викликав Додика до Сараєва ще три місяці тому, але він відмовлявся, посилаючись на міркування безпеки.

У прокуратурі заявили, що Додик погодився прибути на допит в якості підозрюваного у справі про референдум у вересні минулого року про святкування Дня Республіки Сербської. Під час голосування боснійські серби більшістю голосів підтримали пропозицію відзначати День Республіки Сербської 9 січня.

Сам Додик назвав розслідування політично мотивованим і звинуватив прокурорів у залежності відіноземних держав і мусульман-боснійців.

Погодитись на допит в прокуратурі Додика спонукала недавня розмова з високопосадовцями США, які закликали його відреагувати на виклик в прокуратуру і відмовитися від сепаратистських ідей його партії. Про це йшлося під час бесіди Додика із заступником помічника держсекретаря США Гойтом Ї та послом США в Боснії і Герцеговині Морін Кормак.

«Ігноруючи рішення Конституційного суду, порушується верховенство закону, і винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми сприймаємо будь-які спроби підірвати Дейтонську мирну угоду дуже серйозно», – сказали вони, маючи на увазі мирну угоду за посередництва США, що поклала край боснійській війні в 1995 році.

Додик і його партія виступають за незалежність Республіки Сербської і встановлення більш тісних зв’язків з Росією. Він також неодноразово заявляв про сумніви щодо законності судової системи Боснії, погрожуючи референдумом щодо статусу цих установ.

Раніше цього тижня Додік заявив про запрошення на інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, але посольство США в Сараєво відмовилося видати йому дипломатичну візу. Зараз він намагається виробити нову візу, щоб здійснити поїздку.