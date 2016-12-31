Світові ціни на нафту на кінець року показали найбільший з 2009 року приріст

Світові ціни на нафту в 2016 році продемонстрували найбільший річний приріст за останні сім років після того, як ОПЕК разом з Росією та іншими великими виробниками за межами картелю погодилися скоротити видобуток.

Ціни на нафту марки Brent-преміум зросли на 52 відсотка в Лондоні і 45 відсотків у Нью-Йорку, що є найбільшим приростом з часу стрибка більш ніж на 70 відсотків у 2009 році.

Нафта марки Brent з Північного моря закінчила рік на рівні 56,82 долара за барель після того, як впала нижче від 30 доларів в січні після тривалого і болісного обвалу, що почався для виробників в 2014 році.

Падіння цін було пов’язане з паливним перенасиченням і подальшою неможливістю країнами-виробниками дійти згоди про скорочення виробництва. Але історичну угоду ОПЕК вдалося укласти восени. Вона передбачає скорочення світового виробництва на 1 січня на 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Різке зростання цін на енергоносії в 2016 році підняло акції енергетичних компаній, допомагаючи забезпечити впевнене зростання упродовж року на фондових біржах по всьому світу.