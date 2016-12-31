Мін’юст: Україна готова прийняти засудженого в Росії політв’язня Вигівського 

Міністерство юстиції України повідомило про рішення прийняти засудженого в Росії Валентина Вигівського в Україну для подальшого відбування покарання. Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, рішення ухвалене на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року.

«Наразі відповідні документи вже відправлено до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Валентина Вигівського, у відповідність із законодавством України. Після отримання копії ухвали суду Мін’юст направить до Росії інформацію про прийняте рішення разом із копією ухвали суду. За цим, при наявності згоди всіх сторін, має відбутися передача ув’язненого», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ухвалення відповідного рішення стало можливим після звернення Петра Вигівського (батько засудженого – ред.) до Мін’юсту від 4 квітня з проханням вирішити питання про передачу Валентина Вигівського з Росії до України.

Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула. 1

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив 33-річного Валентина Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство в авіаційній сфері».

Валентин Вигівський – один тих українських політв’язнів, яким уряд допомагає із оформленням апеляційних і касаційних скарг, серед яких є зокрема Микола Карпюк, Станіслав Клих, Сергій Литвинов.