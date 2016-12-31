Російські дипломати покинули будинки відпочинку біля Вашингтона і Нью-Йорка – ЗМІ

Російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому. Як повідомляють агенції Reuters та Associated Press, дипломати звільнили приміщення «без зайвого шуму».

Повідомляється, що росіянам було виділено час до полудня, щоб покинути «рекреаційні установи» у Сентервілі, штат Меріленд, та на Лонг-Айленді у штаті Нью-Йорк. У визначений час кілька невеликих вантажівок, автобусів і легковиків чорного кольору з дипломатичними номерними знаками покинули територію будинків.

«Приміщення було звільнене і перебуває під управлінням уряду», – сказав мер Верхнього Бруквіля в окрузі Нассау на Лонг-Айленді Елліот Конвей. «Вони були тихими сусідами», – додав він.

За повідомленнями, деякі пасажири дипломатичного конвою посміхалися і махали руками перехожим, покидаючи маєток у лісистій місцевості в штаті Меріленд.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.