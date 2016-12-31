У бою біля Попасної у ЗСУ втрат не було, за минулу добу поранений 1 військовий – Мотузяник

Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що в ході бойових дій на Донбасі за минулу добу поранено одного військового, водночас під час бойового зіткнення із проросійськими сепаратистами поблизу Попасної ЗСУ втрат не зазнали. Про це речник сказав під час брифінгу в суботу.

Мотузяник уточнив, що військовослужбовець був поранений біля Новоолександрівки.

Він також підтвердив раніше поширену інформацію штабу про бойове зіткнення з сепаратистами біля Попасної – обстріл вночі і дві провокації вдень.

«Група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку. При цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталось близько 16 години дня. Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь вогнем з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало. Обидві атаки в цілому тривали близько 50 хвилин. Українські війська при цьому втрат не зазнали», – сказав Мотузяник.

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили про 48 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові минулої доби обстріляли села Зайцеве, Саханка і Червоноармійське. Водночас луганські сепаратисти повідомили про 6 обстрілів з боку ЗСУ підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.