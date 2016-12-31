Нацполіція: у новорічну ніч в Україні чергуватимуть 11 тисяч правоохоронців

До гарантування безпеки громадян під час проведення новорічних масових заходів в Україні буде залучено близько 10 тисяч працівників поліції та 1 тисяча військовослужбовців Нацгвардії України, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

«У новорічну ніч на території держави заплановано проведення понад тисячі новорічних масових заходів за участі майже 750 тисяч громадян», – йдеться в повідомленні.

У поліції також звернулися до громадян із проханням не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.

Цього року, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вихідними на новорічно-різдвяні свята будуть дні з 31 грудня до 2 січня і з 7 до 9 січня.