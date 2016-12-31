Ірак: загиблих через вибухи у Багдаді – 28, ісламісти взяли на себе відповідальність

У результаті двох вибухів, що прогриміли вранці в іракській столиці Багдаді, загинуло вже щонайменше 28 людей, приблизно 54 зазнали поранень, повідомила поліція і медики.

Поліція уточнила, що обидва вибухи були спричинені бойовиками-смертниками, хоча раніше повідомлялося, що один з них був наслідком спрацювання заздалегідь закладеної вибухівки на велелюдному ринку в центрі Багдада.

Підконтрольне ісламістам інформаційне агентство Aamaq повідомило, що угруповання «Ісламська держава» бере на себе відповідальність за атаку. Бойовики також підтвердили, що обидва вибухи здійснили бійці-смертники.

В суботу вранці в районі Аль-Синак у центрі столиці Іраку Багдада прогриміло два вибухи. Вони сталися неподалік магазинів на ринку в час, коли там зібралося багато людей. Влада одразу повідомила про близько двох десятків загиблих і значну кількість поранених.

Вибухи в Іраку із загибеллю цивільних трапляються доволі часто. Зазвичай винуватцями атак є бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава». Угруповання втратило більшу частину раніше контрольованих з 2014 року територій в північній і західній частинах Іраку і нині перебуває під облогою іракських сил за підтримки США в північному місті Мосул, останньому великому осередку угруповання в країні.