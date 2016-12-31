МЗС вивчає ситуацію із неможливістю українських пасажирів покинути аеропорт у ОАЕ – Макеєв

Міністерство закордонних справ України вивчає ситуацію довкола неможливості близько сотні українських пасажирів покинути міжнародний аеропорт міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це у соцмережі Facebook повідомив директор департаменту політики й комунікацій міністерства Олексій Макеєв.

«Щодо цього неподобства надіслали ноту МЗС ОАЕ, лист авіакомпанії. Консул – в аеропорту. За результатами комунікації з білоруським і казахстанським посольствами, ситуація з громадянами їхніх країн – аналогічна. Авіакомпанія виявляється нездатною дбати про пасажирів. Володимир Омелян (міністр інфраструктури України – ред.) теж долучився. Робимо все, що можемо», – повідомив Макеєв.

Таким чином він відреагував на заклики однієї з пасажирок, яка закликала українських дипломатів втрутитися в ситуацію.

Раніше у соціальних мережах деякі користувачі поширили дописи, в яких повідомили, що третю добу тривають проблеми з вильотом українських туристів літаком компанії Air Arabia – спочатку з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці, де вони пробули 11 годин, а далі за маршрутом – з аеропорту міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах, де перебувають досі.

Повідомляється, що пасажири не мають квитків на інші рейси, їхні паспорти забрали для оформлення посадкових документів. Люди вказують, що однією з причин скасування рейсів на летовищі назвали туман. Водночас перевізник і туроператори офіційних пояснень клієнтам не надають. Люди розмістилися у транзитній зоні аеропорту, скаржаться, що місць для відпочинку не вистачає. За попередніми даними, затримки із вильотами є і у пасажирів з інших країн.

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