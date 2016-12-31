2017-й рік зустріли на Далекому Сході Росії, у Новій Зеландії, на кількох островах Тихого океану та в Австралії

Далекосхідний округ Росії, Нова Зеландія, деякі острівні країни Тихого океану і Австралія вже зустріли Новий 2017-й рік.

Яскравими феєрверками десятки тисяч людей зустріли прихід нового року в Окленді, найбільшому місті Нової Зеландії. Святкові вогні спалахнули над вежею Sky Tower. Масові гуляння розпочалися і в столиці Веллінгтоні.

Святкування також пройшли в далекосхідному місті Росії Анадир, у великому, але малонаселеному Чукотському автономному окрузі, що неподалік від Аляски. Острівні держави Самоа, Фіджі, Вануату та французькі території Нової Каледонії теж перемістилися у вимір 2017 року.

Далі Новий рік пішов на схід Австралії, де більш ніж мільйон людей зібралося в гавані Сіднея, щоб подивитися захопливе шоу феєрверків. Його розпочали, щоправда, дещо раніше як данину пам’яті померлому американському співаку Принцу, рок-музиканту Девіду Боуї та іншим виконавцям, життя яких забрав 2016-й.

Організатори шоу у Сіднеї анонсували найбільше з-поміж усіх піротехнічних шоу, що були раніше, із використанням 100 тисяч феєрверків.

Поліція вжила додаткові заходи безпеки, зокрема перекрила автобусами дороги, що ведуть до пішохідних зон, аби не допустити можливих атак на зразок тих, що були два тижні тому на ярмарку в Берліні, та влітку – у Ніцці.

У столиці Малайзії Куала-Лумпурі святкування Нового року проходитимуть на центральній площі з традиційними танцями та співами, а феєрверк влаштують над вежами-близнюками Петронас, двома найвищими спорудами в світі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у передноворічному вітанні до нації заявила, що ісламістський тероризм є найбільшою проблемою для країни сьогодні, і що будуть введені нові закони для підвищення безпеки. Ці слова пролунали з огляду на атаку в Берліні, де два тижні тому загинуло 12 осіб.

У Туреччині заходи безпеки також посилили у великих містах. Перекрито рух в бік головних площ в Стамбулі і Анкарі. Повідомляється про чергування близько 17 тисяч правоохоронців, декотрі з них одягнені, як Санта-Клауси чи вуличні торговці. Понад 180 людей загинули в двох головних містах Туреччини в результаті вибухів у 2016 році.

Особливих урочистостей у двох найбільших містах Китаю Пекіні і Шанхаї цьогоріч з міркувань безпеки не заплановано. До того ж, у Шанхаї заборонили продаж і використання феєрверків в центрі міста через те, що два роки тому в тисняві на набережній міста загинуло 30 людей.

У Сполучених Штатах близько 300 тисяч людей, як очікується, зустрінуть Новий рік в місті Лас-Вегас з великою кількістю поп і реп-виконавців під час 8-хвилинного феєрверку. Організатори шоу в Лас-Вегасі змагаються за видовищність із урочистостями на Таймс-сквер у Нью-Йорку, де новорічне шоу традиційно починається з опускання опівночі відомої «кулі часу».