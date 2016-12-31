Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» через події біля редакції газети у Кам’янському

Міське управління поліції у Кам’янському Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження через встановлення вибухового пристрою біля редакції місцевої газети. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, подію кваліфікували за статтею «хуліганство», що передбачає покарання штрафом, арештом на термін до 6 місяців або обмеженням волі до 5 років.

Проводяться слідчі дії зі встановлення осіб, причетних до інциденту.

Водночас в редакції газети заявили, що інцидент міг бути пов’язаний з редакційною роботою. Поряд з будівлею газети розташований і офіс активістів «Автомайдану».

У ніч на суботу редакція газети «Событие недели» в Кам’янському повідомила про спробу замінування її будівлі. Як розповіли в редакції, на вході до будівлі виявили коробку з кількома перев’язаними дротом гранатами. У поліції повідомили, що знешкодили вміст пакунка, ніхто не постраждав. Триває слідство.