Іранський депутат вимагає звільнення подружньої пари, засудженої з політичних мотивів

Іранський депутат-реформіст Еліас Газраті звернувся з попередженням до влади країни через критичний стан чоловіка, який оголосив голодування на знак протесту через звинувачення його дружини Голрок Ебрагімі Ірае «в образі ісламу». Парламентарій вказав на те, що Араш Садегі перебуває у критичному стані через голодування і що пара повинна бути звільнена.

Депутат звернувся у листі до голови судової влади Ірану Садека Лариджані, в якому вказує на те, що можлива смерть чоловіка після 70 днів голодування може призвести до «серйозних» політичних наслідків для Ірану, передає агентство ISNA 31 грудня.

Садегі почав голодування після арешту дружини 24 жовтня за звинуваченням в «образі святинь ісламу» і поширенні пропаганди за буцімто розповідь, яка не була опублікована, про практику побиття камінням в Ірані. Араш Садегі теж був заарештований 7 червня за звинуваченням «у змові проти національної безпеки». Пізніше він отримав 19-річний тюремний термін через «загрози національній безпеці і поширення пропаганди».

«Двоє ув’язнених нині ризикують своїм життям в знак протесту проти статусу-кво в Ірані», – пише Газраті, який також є журналістом.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала справу проти жінки «вкрай несправедливою», зажадавши її звільнення.

Тисячі іранців, деякі законодавці і активісти у соцмережах закликають звільнили подружню пару.