Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
31 грудня 2016, Київ 18:56
Новини | Політика

Порошенко із сенаторами США вітає військових у Широкині

Президент України Петро Порошенко та сенатор США Джон Маккейн, Київ, 30 грудня 2016 року

Президент України Петро Порошенко та сенатор США Джон Маккейн, Київ, 30 грудня 2016 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко разом із американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Ґремом та Еймі Клобучар 31 грудня прибув на командний пункт у районі населеного пункту Широкине під Маріуполем, щоб привітати українських військових із Новим роком.

«Приємно, що українські захисники мали змогу почути від наших американських друзів: ми боронимо не лише українську незалежність, але й цінності всього демократичного світу», – повідомив Порошенко у Facebook.

Американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем та Еймі Клобучар прибули в Україну 30 грудня. Того ж дня Маккейн і Ґрем, які активно виступають на захист України та закликають виконавчу владу США надати Києву летальну зброю для протидії агресії Росії, отримали державні нагороди – орден Свободи та орден Ярослава Мудрого відповідно – «за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США».

В інтерв’ю Радіо Свобода сенатори заявили, що в новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії. За словами сенаторів, ці санкції вдарили б по банківському й енергетичному секторах російської економіки. Законодавці висловлюють надію на те, що новообраний президент США Дональд Трамп долучиться до зусиль Конгресу щодо протидії агресії Росії у світі.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG