Порошенко із сенаторами США вітає військових у Широкині

Президент України Петро Порошенко разом із американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Ґремом та Еймі Клобучар 31 грудня прибув на командний пункт у районі населеного пункту Широкине під Маріуполем, щоб привітати українських військових із Новим роком.

«Приємно, що українські захисники мали змогу почути від наших американських друзів: ми боронимо не лише українську незалежність, але й цінності всього демократичного світу», – повідомив Порошенко у Facebook.

Американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем та Еймі Клобучар прибули в Україну 30 грудня. Того ж дня Маккейн і Ґрем, які активно виступають на захист України та закликають виконавчу владу США надати Києву летальну зброю для протидії агресії Росії, отримали державні нагороди – орден Свободи та орден Ярослава Мудрого відповідно – «за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США».

В інтерв’ю Радіо Свобода сенатори заявили, що в новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії. За словами сенаторів, ці санкції вдарили б по банківському й енергетичному секторах російської економіки. Законодавці висловлюють надію на те, що новообраний президент США Дональд Трамп долучиться до зусиль Конгресу щодо протидії агресії Росії у світі.