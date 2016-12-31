Путін: 2016 рік був непростим для росіян

Президент Росії Володимир Путін назвав 2016 рік непростим для своєї країни та її громадян. Про це російський лідер заявив у новорічному привітанні, яке вже показали на Далекому Сході, де вже настав 2017 рік.

«2016-й рік іде. Він був непростим, але труднощі, з якими ми зіткнулися, згуртували нас. Спонукали відкрити величезні резерви наших можливостей для руху вперед», – твердить Путін.

Російський президент окремо згадав своїх співгромадян, які перебувають за межами країни.

«Не всі сьогодні за святковим столом. Чимало наших громадян, у тому числі і далеко від рідного дому, гарантують безпеку Росії», – заявив Путін.

Станом на цю хвилину Далекосхідний округ Росії та значна частина російського Сибіру вже зустріли Новий 2017-й рік.

Святкування, зокрема, відбулися в далекосхідному місті Росії Анадир, у великому, але малонаселеному Чукотському автономному окрузі, що неподалік від американської Аляски.