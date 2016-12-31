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31 грудня 2016, Київ 18:56
Новини | Міжнародні

Трамп у новорічному привітанні згадав про ворогів

Обраний президент США Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп

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Обраний президент США Дональд Трамп у короткому привітанні з Новим роком згадав про своїх опонентів.

«З Новим роком усіх, у тому числі й моїх численних ворогів і тих, хто боровся зі мною і програв так прикро, вони просто не знають, що робити. Любові!» – написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter.

Дональд Трамп подолав відчутний опір істебілшменту своєї Республіканської партії, перш ніж став кандидатом на посаду президента, перемігши більш як десяток інших однопартійців.

Він приголомшив американську націю і цілий світ 8 листопада, коли здобув перемогу над опоненткою з Демократичної партії Гілларі Клінтон, яку більшість аналітиків вважали фавориткою перегонів.

Обраний президент планує провести новорічну ніч із сотнями гостей в своєму клубі в Палм-Біч, штат Флорида. На цьому святі очікується присутність зірки Голлівуду Сильвестра Сталлоне.

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