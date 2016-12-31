У 2016 році загинули 211 українських військових – президент Порошенко

Упродовж 2016 року на Донбасі загинули 211 військових збройних сил України. Про це в Маріуполі 31 грудня заявив Петро Порошенко.

«Лише протягом цього року 211 військовослужбовців ЗСУ віддали своє життя за мир і свободу нашої держави», – відзначив Порошенко і оголосив хвилину мовчання, яка минула під акомпанемент пісні «Плине кача».

Порошенко посмертно нагородив званням Герой України 21-річного Микиту Ярового, який загинув у бою біля селища Луганське.

Також президент оголосив про відкриття в Маріуполі оновленого спостережного пункту. «Він оснащений новітньою системою виявлення, попередження та ідентифікації цілі», – сказав Порошенко. За його словами, в зоні бойових дій планується встановлення ще 5 таких комплексів.

Президент України Петро Порошенко нині перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області. В цій поїздці його супроводжують сенатори США Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем та Еймі Клобучар, які прибули в Україну 30 грудня.