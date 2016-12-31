У МЗС працює «гаряча лінія» для українців, які залишаються в ОАЕ

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію через затримку рейсу Шарджа – Київ і тривале очікування українських туристів в аеропорту в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

«У зв’язку з затримкою рейсу Шарджа – Київ і тривалим очікуванням громадян України в міжнародному аеропорту Шарджа МЗС України відкриває гарячу лінію – (044) 238 17 77. Гаряча лінія також працює в Консульстві України в місті Дубай – (00 9715) 649 439 56», – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що консульство України надіслало повторний запит авіакомпанії з вимогою пояснити причини затримки рейсу.

«Пояснення авіакомпанії AirArabia причин затримки рейсу до Києва – суперечливі. Консульство України надіслало повторний запит AirArabia з вимогою роз’яснити причини затримки рейсу. Консул знову виїхав в аеропорт Шарджа з метою врегулювання ситуації», – поінформували в закордонному відомстві.

Понад 100 українських туристів третю добу не можуть вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах.