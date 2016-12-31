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31 грудня 2016, Київ 20:27
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Редакція газети в Кам’янському, біля якої знешкодили вибуховий пристрій, працює без змін – головний редактор

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У Кам’янському на Дніпропетровщині редакція газети, біля якої було виявлено та знешкоджено вибуховий пристрій, працює у звичному режимі. Про це Радіо Свобода 31 грудня ввечері повідомив головний редактор газети «Событие сегодня» з Кам’янського Михайло Балтакса.

За його словами, наступний робочий день – 2 січня, співробітники вийдуть на роботу, як і планувалось.

Водночас, на думку редактора, встановлення вибухового пристрою, який складався з пляшки з ігристого вина та бойових гранат, було спрямоване саме проти редакції газети. Редактор не виключив, що інцидент пов’язаний із професійною діяльністю журналістів і мав на меті залякування. Михайло Балтакса переконаний, що дії невідомих осіб були спрямовані саме на редакцію газети.

«Години три працювали вибохотехніки, все вилучили. Сьогодні у нас уточнювали деякі дані. Я не знаю, з чим це може бути пов’язано. Ми працюємо, пишемо про все і про всіх. Мене запитують, кого я можу підозрювати, – та нікого не можу й не хочу. Так, у нашій будівлі є приміщення «Автомайдану», але він уже з півтора року не веде діяльності. Думаю, що метою (нападу – ред.) була редакція. Я не знаю, як іще трактувати, коли на вході біля редакції стоїть «подаруночок». Вибухотехніки сказали, що всі гранати були бойовими. Це все було упаковане в коробку з-під шампанського. Була і пляшка шампанського. «РПГ» лежала зверху як приманка. Теоретично, якби потягнути за «РПГ», це все могло вибухнути. Але це теоретично. Я не думаю, що ці люди думали, що ми це все займатимемо, і воно вибухне. Але гранати були заряджені», – сказав Радіо Свобода головний редактор.

У ніч із п’ятниці на суботу редакція газети «Событие недели» в Кам’янському повідомила про виявлену спробу замінування її будівлі. На ґанку газети виявили коробку з небезпечним вмістом – кількома гранатами, які були зв’язані дротом. За попередніми висновками працівників вибухотехнічної служби, конструкція складалася з бойових пристроїв – 7 бойових гранат та РПГ-18. Конструкція була розібрана, всі її складові вилучені. Наразі загрози життю та здоров’ю громадян немає. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

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