В Італії диригента звільнили з роботи за слова, що Санта-Клауса не існує

Диригент оркестру в Римі був позбавлений роботи після того, як розповів дітям на різдвяному концерті, що Санта-Клауса не існує. Про це повідомили інформаційні агенції 31 грудня.

Згідно з цими повідомленнями, диригент Джакомо Лопрієно 29 грудня був розлючений холодним прийомом, який юна аудиторія влаштувала виконанню його оркестром діснеївського мюзиклу Frozen. Тому після шоу він влаштував демарш.

Батьки в соціальних мережах висловили своє обурення такими діями Лопрієно, кажучи, що діти були доведені до сліз одкровеннями цього чоловіка.

Організатор заходу, компанія Dimensione Eventi, вказала, що «як і всі, ми були шоковані заявою, зробленою диригентом». «Те, що він сказав, є неприйнятним. Це була довільна дія однієї людини», – ідеться в повідомленні.

Організатори згодом усунули Лопрієно від співпраці, а згодом опублікували фотографію нового оркестрового диригента цього шоу, який стояв поруч із Санта-Клаусом.