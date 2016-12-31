Рада безпеки ООН схвалила резолюцію на підтримку російського-турецького мирного плану для Сирії

Рада безпеки ООН 31 грудня схвалила резолюцію на підтримку укладеної за посередництва Росії та Туреччини угоди про припинення вогню в Сирії та зусиль для початку мирних переговорів між сирійським урядом та опозицією.

Рішення було схвалене одноголосно після обговорень за зачиненими дверима на тлі припинення вогню, яке переважно запанувало в Сирії, хоча в окремих місцевостях спорадична стрілянина триває.

Перемир’я покликане відкрити шлях до мирних переговорів, запланованих на січень у столиці Казахстану Астані. Ці переговори підтримують, з одного боку, Росія та Іран, які в збройному конфлікті в Сирії виступають на боці президента цієї країни Башара Асада, з іншого боку – Туреччина, на яку орієнтується значна частина збройної опозиції режимові Асада.