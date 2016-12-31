Бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів перед Новим роком – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що від початку доби 31 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів на всіх оперативних напрямках.

Згідно з цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії сепаратисти вели вогонь у напрямку українських позицій у районі Водяного, а поблизу Мар’їнки вогонь вів снайпер. «З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Красногорівці та Старогнатівці», – твердять українські військові.

Окремі обстріли зафіксовані також на Донецькому та Луганському напрямках, інформує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 31 грудня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.