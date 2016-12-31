«Нафтогаз» заявляє про підписання кредитної угоди на півмільярда доларів із Citi та Deutsche Bank

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 31 грудня, що підписала в п’ятницю кредитну угоду з провідними західними фінансовими установами – Citi та Deutsche Bank. Угода передбачає отримання відновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній 500 мільйонам доларів США. Гарантом угоди виступає Світовий банк, додають в українській компанії.

«Дія кредитної лінії становить чотири роки: два роки на закупівлю газу і два роки на погашення кредиту. Гарантія Світового банку та кредитна лінія є економічно вигідними в порівнянні з іншими кредитними угодами «Нафтогазу». За умовами фінансування за цією кредитною лінією, Нафтогаз і надалі купуватиме газ за чинними контрактами, змінивши форму оплати з передплати на оплату після поставки», – ідеться в повідомленні компанії.

«Нафтогаз» зможе скористатися цією кредитною лінією для закупівлі газу як на західному, так і на східному напрямку. Відповідні рішення ухвалюватимуться на основі конкурентоспроможності пропозицій на поставки газу», – додають у «Нафтогазі».

«Ці кошти допоможуть «Нафтогазу» забезпечити стабільні поставки газу українським споживачам протягом цієї зими», – прокоментував подію голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

У 2015 році Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала відновлювану кредитну лінію на 300 мільйонів доларів США від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупку газу в європейських постачальників.