За 10 місяців 2016 року Україна експортувала ялинкових іграшок на 4,5 мільйона доларів у 25 країн світу. Про це у Facebook написала заступник міністра економічного розвитку, торгівельний представник України Наталія Микольська.

За її словами понад 90% цього виду експорту складають вироби зі скла, а основним ринком збуту стали країни Євросоюзу. На цей ринок упродовж 10 місяців 2016 року експортовано понад 62% загального обсягу цих прикрас, інформує Микольська.

«Серед 5 найбільших ринків споживання – Нідерланди, Німеччина та Польща)», – написала вона.

Заступник міністра також зазначила, що у 2016 році з’явилися нові ринки – Туреччина, Мальдіви, Чехія, Іспанія, Ірландія, Азербайджан та Ісландія. Водночас експорт до Росії скоротився більш як наполовину.