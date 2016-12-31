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31 грудня 2016, Київ 23:26
Новини | Події

Літак Шарджа – Київ вилетів в Україну, в ОАЕ ще залишаються близько 100 українців – МЗС

Ukraine -- Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Ukraine -- Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що близько половини українців, які три дні не могли вилетіти на батьківщину з Об’єднаних Арабських Еміратів, уже прямують до Києва.

«Літак Шарджа – Київ вилетів до України. На борту 109 пасажирів. У Дубаї ще залишаються близько 100 українців. Консули – в аеропорту. Вживаємо заходів, аби якнайскоріше українці повернулися додому», – інформують українські дипломати.

Раніше 31 грудня Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію через затримку рейсу Шарджа – Київ і тривале очікування українських туристів в аеропорту в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Понад 100 українських туристів третю добу не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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