Найгірше для України позаду – Порошенко в новорічному привітанні

Президент України Петро Порошенко в новорічному привітанні заявив, що нині існує більше приводів для оптимізму, ніж перед початком 2016 року.

«Легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів, від торговельної та транспортної блокади. Нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців», – вказує президент.

«Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник Вітчизни – одна із найшляхетніших професій. І вперше в історії не купили жодного кубометра газу з Росії, і це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави», – наголосив Порошенко.

Особливі слова президент адресував українським військовим та громадянам України, які перебувають на окупованих територіях.

«Від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація – це тимчасово, ми обов’язково об’єднаємося, і все буде добре», – наголосив Петро Порошенко.

Новорічному вітанню президента України передували звернення видатних українців, серед яких співачка Джамала, чемпіони Паралімпіади Єлизавета Мерешко та Максим Кріпак, генерал-майор Андрій Ковальчук. Також до географічних сусідів ЄС звернувся голова Європейської ради Дональд Туск.