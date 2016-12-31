Президент Франції привітає військових своєї країни в Іраку

Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що вирушить 2 січня до Іраку, щоб привітати військових своєї країни, які беруть участь у міжнародній коаліції під проводом США і борються проти бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Ми не завершили боротьбу з тероризмомю Ми маємо далі боротися з ним», – сказав Олланд у телевізійному зверненні до нації напередодні Нового року.

«Саме з цієї причини тривають наші військові операції за кордоном – у Малі, в Сирії та Іраку, де я буду післязавтра, щоб вітати наших військових», – додав Олланд.

У своїй промові Олланд згадав «жахливі напади», яких Франція зазнала в 2016 році. Серед них – теракт у Ніцці, в результаті якого загинули 84 людини.