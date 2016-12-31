Антоніу Ґутерріш 1 січня перебирає повноваження генерального секретаря ООН

Португалець Антоніу Ґутерріш 1 січня 2017 року розпочинає роботу на посаді дев’ятого генерального секретаря Організації об’єднаних націй. Його кандидатура була затверджена Генеральною асамблеєю ООН 13 жовтня 2016 року.

На цій посаді Ґутерріш змінив корейця Пан Ґі Муна, який був генеральним секретарем ООН з 1 січня 2007 року.

Ґутерріш був прем’єр-міністром Португалії з 1995 до 2002 року, з 2005 до 2015-го обіймав посаду Верховного комісара ООН у справах біженців. Державним радником Португалії він став у квітні 2016 року. На посаді генерального секретаря ООН Ґутерріш перебуватиме до 31 грудня 2021 року.

За кілька днів до вступу на посаду новий генеральний секретар ООН заявив, що хоче зустрітися з Дональдом Трампом після відновлення обраним президентом США риторики про серйозні зміни в глобальній організації.

Дональд Трамп заявив 28 грудня, що використовуватиме важелі американського фінансування ООН з метою змін в організації. Водночас, про які зміни йдеться, Трамп не уточнив.