Атака на нічний клуб Стамбула: 39 загиблих і близько 70 поранених, серед жертв – іноземці

Десятки людей загинули і були поранені в результаті збройного нападу у новорічну ніч на нічний клуб в турецькому місті Стамбул.

Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу повідомив, що 39 людей загинули і 69 зазнали поранень через напад. 16 загиблих були іноземними громадянами, але яких саме країн міністр не уточнив.

Повідомляється, що один нападник увійшов в нічний клуб Reina в історичному районі міста Ортакей і відкрив вогонь, коли в клубі зібралося 500-700 людей, щоб зустріти Новий рік. Дехто з відвідувачів, за повідомленнями, почав стрибати у протоку Босфор, щоб врятуватися від пострілів.

За даними поліції, нападник утік. За деякими повідомленнями, перед входом до клубу зловмисник був одягнений в костюм Санта-Клауса.

Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

США засудили атаку, назвавши її «жахливим терактом». Президент США Барак Обама доручив надати всю можливу допомогу Туреччині.

Заходи безпеки в Стамбулі на час новорічних святкувань були посилені. У місті чергувало близько 17 тисяч поліцейських.

Стамбул і турецька столиця Анкара у 2016 році потерпіли від численних терактів, один з останніх стався 10 грудня, коли 44 людини загинули і 149 були поранені в результаті подвійного вибуху біля футбольного стадіону в Стамбулі.