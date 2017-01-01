МЗС України відкрило «гарячу лінію» через теракт у нічному клубі Стамбула

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію через теракт вночі 1 січня у нічному клубі турецького міста Стамбул, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

«У зв’язку з трагічними подіями, які відбулися в нічному клубі «Reina» місті Стамбул 01.01.2017року МЗС України відкриває додаткову гарячу лінію – (044) 238 17 77. Гаряча лінія також працює в Генеральному консульстві України в Стамбулі +905306125577. Окрім того, просимо громадян надсилати звернення та інформацію на електронну адресу ГКУ gc_tr@mfa.gov.ua та сторінку Генконсульства у Фейсбуці», – йдеться в повідомленні.

Українців просять надавати дипломатам інформацію в разі, якщо хтось із них чи знайомих міг бути минулої ночі в клубі, де сталася атака. Влада Туреччини обмежила поширення інформації про теракт з боку ЗМІ, всі повідомлення озвучують винятково офіційні особи, зокрема МВС Туреччини. Відомство якраз і повідомило раніше, що серед майже 40 загиблих є 16 іноземних громадян, яких саме країн не вказувалося.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. В результаті атаки 39 людей загинули і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Заходи безпеки в Стамбулі на час новорічних святкувань були посилені. У місті чергувало близько 17 тисяч поліцейських.