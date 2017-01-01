В останній день 2016 року бойовики на Донбасі стріляли 44 рази – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО в неділю повідомили, що упродовж минулої доби, 31 грудня, підтримувані Росією сепаратисти 44 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, обстріли тривали на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

Під час збройних атак бойовики використовували 82, 120 і 122-міліметрові міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.

«Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер», – додали у штабі.

Донецькі сепаратисти заявляють, що в перші хвилини Нового року українська армія почала обстріли, в результаті яких під вогонь потрапило три населених пункти, підконтрольні угрупованню «ДНР». Водночас ресурси угруповання «ЛНР» повідомляють про 5 обстрілів з боку ЗСУ за попередню добу.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.