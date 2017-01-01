Новорічна ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція

Національна поліція України повідомляє 1 січня, що новорічна ніч в країні минула спокійно, йдеться на сайті відомства.

«У святкових заходах взяли участь близько 1,1 мільйона громадян. Резонансних ДТП та порушень громадського порядку на території держави не зареєстровано. У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року в Україні відбулося 680 новорічних масових заходів», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, найбільш багатолюдні заходи відбулися у Дніпропетровській , Запорізькій, Одеській та Тернопільській областях.

За правопорядком під час святкувань стежили 7 тисяч працівників поліції та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії України.

Цього року, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вихідними на новорічно-різдвяні свята будуть дні з 31 грудня до 2 січня і з 7 до 9 січня.