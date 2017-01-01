Трамп наступного тижня оголосить відомі йому дані про кібератаки під час виборів у США – ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить наступного тижня відомі йому дані щодо хакерських атак під час президентських виборів у США, передає агенція Reuters.

«Я знаю речі, про які інші люди не знають. Ви дізнаєтеся про них у вівторок або середу (3-4 січня – ред.)», – сказав Трамп у короткому коментарі журналістам перед новорічною вечіркою у приватному клубі в штаті Флорида.

Він, як і раніше, заявив, що хакерські атаки на ресурси Демократичної партії США, відповідальність за які Вашингтон поклав на Москву, могли бути здійснені «кимось», крім Росії.

Трамп додав, що багато знає про комп’ютерних хакерів, і що це той випадок, коли «дуже важко щось довести».

Обраний президент США заявив, що Сполучені Штати під його керівництвом матимуть «прекрасні відносини» з багатьма країнами по всьому світу, в тому числі з Росією та Китаєм. «Дуже важливим» для себе він назвав також Ізраїль.

Білий дім 29 грудня заявив про видворення зі США 35 російських дипломатів і закриття двох російських дипустанов, які, як вважають, займалися розвідкою. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва, і як вважають спецслужби, ці атаки були покликані допомогти Дональду Трампу в перемозі на президентських виборах. Москва причетність до кібератак заперечує.