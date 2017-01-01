2 бойовики убиті, 2 поліцейських поранені під час спецоперації на Північному Кавказі – ЗМІ Росії

Російські правоохоронні органи заявили, що в ході спецоперації в Новолакському районі Дагестану було убито двох бойовиків і поранено двох поліцейських. Про це в неділю повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, спецоперація проходила в селі Ямансу на Північному Кавказі, де в одному з будинків ввечері 31 грудня поліція заблокувала двох осіб. Під час перестрілки вони загинули, двоє силовиків зазнали поранень. Один із загиблих бойовиків, за даними поліції, Анвар Гаджієв 1988 року народження, про особу іншого не повідомляється.

У селі ввели режим контртерористичної операції, тривають слідчі дії. Російські інформагенції вказують на те, що загиблі бойовики входили в так звану Хасав'юртівську бандгрупу.

Північний Кавказ Росії вважається неспокійним регіоном, де поширене насилля. Це зокрема населені переважно мусульманами райони Чечні, Дагестану, Інгушетії і Кабардино-Балкарії.

Ісламські бойовики в регіоні часто скоюють напади на співробітників поліції і чиновників, декотрі з них присягають на вірність угрупованню «Ісламська держава».