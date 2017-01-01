Поліція вивчає інцидент за участі депутата Пашинського із використання ним вогнепальної зброї

Управління національної поліції України у Київській області вивчає обставини інциденту, що стався 31 грудня ввечері за участі народного депутата Сергія Пашинського із використання ним вогнепальної зброї. Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції.

«Інцидент стався ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та одним з народних депутатів, який захищаючись від нападника застосував вогнепальну зброю. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини пригоди», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інцидент стався, коли депутат ввечері повертався додому і, звертаючи на неосвітлену частину вулиці, помітив посеред дороги мікроавтобус без габаритних вогнів.

«На зауваження та прохання переставити машину, один з двох невідомих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння почав рухатися зі скляною пляшкою та погрозами вбивства. Нардеп з власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана – він пляшкою вдарив по голові і збив з ніг депутата. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику», – зазначили в поліції.

Повідомляється, що депутат надав пораненому першу допомогу і викликав швидку та наряд поліції. Життю 38-річного жителя Васильківщини ніщо не загрожує. За даними правоохоронців, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання умисного легкого тілесного ушкодження.

У соціальній мережі Facebook депутат від «Народного фронту», голова парламентського комітету з питань безпеки й оборони Сергій Пашинський підтвердив, що це він був учасником цього інциденту.

«Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише, коли лежачи, вистрілив йому у ногу. Ми перев’язали йому рану, відразу викликали швидку та поліцію. Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається що це було», – написав Пашинський.

​