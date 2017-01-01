Мотузяник: за минулу добу на Донбасі поранений 1 військовослужбовець

За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець поранений, загиблих немає, повідомив 1 січня речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що поранення військовий зазнав у Зайцевому.

«Серія обстрілів з легкого озброєння з боку противника вчора прокотилася по всіх ключових точках нашої оборони», – сказав речник АТО і додав, що бойовики використовували також і важке озброєння.

Обстріли тривали на всіх напрямках – донецькому, маріупольському та луганському.

«Вчора в районі проведення АТО сталося 2 польоти ворожих БПЛА», – додав Мотузяник.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що упродовж 31 грудня підтримувані Росією сепаратисти 44 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

Донецькі сепаратисти заявляють, що в перші хвилини Нового року українська армія почала обстріли, в результаті яких під вогонь потрапило три населених пункти, підконтрольні угрупованню «ДНР». Водночас ресурси угруповання «ЛНР» повідомляють про 5 обстрілів з боку ЗСУ за попередню добу.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.