Серед встановлених жертв теракту в Стамбулі українців немає – консул

Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар повідомив у неділю, що серед встановлених жертв теракту в турецькому місті українських громадян немає. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Серед встановлених жертв теракту громадян України немає. За інформацією Губернаторства Стамбулу, серед упізнаних тіл (21 із 39) осіб, які загинули внаслідок теракту в Стамбулі, громадян України немає. Консули перевіряють лікарні на наявність громадян України серед поранених внаслідок теракту», – написав Боднар.

Раніше Міністерство закордонних справ України відкрило «гарячу лінію» через теракт вночі 1 січня у нічному клубі турецького міста Стамбул.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.