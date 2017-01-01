Ірак: через вибухи в шиїтському місті щонайменше 8 людей загинули, понад 20 поранені

Влада Іраку повідомила, що в результаті вибухів, скоєних двома бойовиками-смертниками, у священному для шиїтів місті Ан-Наджаф щонайменше вісім людей загинули і 22 були поранені. За даними поліції, напад стався 1 січня на контрольно-пропускному пункті в місті, що за 180 кілометрів на південь від Багдада.

Повідомляється, що перед тим, як ввести в дію вибухівку, прикріплену на своїх поясах, двоє нападників відкрили вогонь на КПП. Серед поранених є також багато поліцейських.

Атака сталася наступного дня після того, коли двоє смертників підірвали себе на велелюдному ринку в центрі Багдада, в результаті чого загинуло 28 людей. За цей напад взяло на себе відповідальність угруповання «Ісламська держава», яке розглядає шиїтів як єретиків.

Поки відповідальності за вибухи в Ан-Наджафі ніхто на себе не взяв.

За останні тижні бойовики-ісламісти пожвавили свої напади в Іраку на тлі кампанії урядових сил за підтримки США із витіснення екстремістів з північного міста Мосул, захопленого угрупованням «Ісламська держава» в 2014 році.