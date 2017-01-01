Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік на Софійській площі у Києві – КМДА

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017-й рік у на Софійській площі у Києві, передає сайт Київміськадміністрації.

Повідомляється, що гостей святкувань на площі вітали оркестром, виступами виконавців академічної, естрадної, джазової та народної музики.

«Долучитися до святкування Нового 2017-го року 1 та 2 січня зможуть усі охочі. Так, у неділю – 1 січня та понеділок – 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів», – повідомили в КМДА.

Загалом цьогоріч у Києві підготували 21 новорічну акцію.

За інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно, протягом ночі не надійшло жодного виклику до ДСНС.

У столичному департаменті охорони здоров’я повідомили, що до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі надійшло 7 звернень – 4 людини госпіталізовані.

Раніше у Нацполіції України повідомили, що новорічна ніч в Україні минула спокійно.