Тероризм має бути зупинений – Порошенко про теракт у Стамбулі

Президент України Петро Порошенко засудив теракт у Стамбулі, в результаті якого 39 людей загинули і 69 були поранені. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в новорічну ніч. Мої думки з сім’ями жертв. Тероризм має бути зупинений», – написав Порошенко.

Солідарність з турецьким народом висловив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Жахлива звістка зі Стамбула. Терористична атака в нічному клубі забрала життя десятків людей. Солідарні з турецькими друзями у боротьбі з терором», ­­– написав Клімкін у Тwitter.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Повідомляється, що він розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Генконсульство України в Стамбулі повідомило, що серед упізнаних наразі тіл жертв громадян України немає.