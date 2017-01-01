Новий генсекретар ООН висловив бажання зробити 2017-й роком миру у світі

Антоніу Ґутерріш, який з 1 січня вступив на посаду генерального секретаря ООН, висловив бажання зробити 2017-й роком миру у світі. Про це він заявив у своєму першому посланні до міжнародної спільноти.

«Я закликаю вас в цей Новий рік разом зі мною дати спільну новорічну обітницю: давайте поставимо на перше місце питання досягнення миру. Нехай 2017-й рік стане для всіх нас – простих громадян, урядів, керівників – роком боротьби за подолання наших розбіжностей. Давайте проявляти солідарність і співчуття в повсякденному житті і налагоджувати діалог на основі шанобливого ставлення один до одного, попри відмінності в політичних підходах», – заявив Ґутерріш.

Він додав, що докладатиме зусиль, щоб вирішити проблеми людей, які стали заручниками воєн і конфліктів у таких країнах, як Сирія, Південний Судан, Ємен, Бурунді. «У цих війнах нема переможців, є тільки переможені», – сказав очільник ООН.

67-річний португалець Антоніу Ґутерріш був прем’єр-міністром Португалії з 1995 до 2002 року, з 2005 до 2015-го обіймав посаду Верховного комісара ООН у справах біженців. Державним радником Португалії він став у квітні 2016 року. На посаді генерального секретаря ООН Ґутерріш перебуватиме до 31 грудня 2021 року. На цій посаді він змінив корейця Пан Ґі Муна.