Поліція повідомила про посилену охорону «Маршу честі» у Києві до дня народження Бандери

Столичне управління Національної поліції України повідомило, що під час запланованої на вечір 1 січня акції нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери у центрі Києва чергуватимуть посилені наряди правоохоронців. Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції.

«1 січня 2017 року з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери проходитимуть заходи з масовою участю громадян. Слідкувати за дотриманням громадського порядку буде достатня кількість правоохоронців структурних підрозділів столичного главку. Посилені наряди поліції нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені», – йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, усього за безпекою стежитимуть майже 700 правоохоронців, з них 250 – військовослужбовці Нацгвардії.

Поліція закликала учасників масових заходів, жителів та гостей столиці не порушувати правопорядку.

Раніше активісти низки націоналістичних організацій і політичних рухів повідомили про проведення 1 січня в Києві «Маршу честі» з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Акція має розпочатися о 18:00 в парку Тараса Шевченка.

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