Літак з російськими дипломатами, висланими зі США, вилетів із Вашингтона – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що літак із дипломатами, висланими за рішенням Адміністрації президента США із країни, вилетів у неділю з Вашингтона. Повідомляється, що на борт літака сіли дипломати та представники їхніх родин.

«Перед зльотом командир екіпажу оголосив, що всі діти, які летять в Москву, запрошені на новорічну ялинку в Кремлі», – передає російська агенція «РИА Новости».

Напередодні ЗМІ повідомляли, що російські дипломати «без зайвого шуму» покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому. На сторінці російського посольства у США раніше повідомлялось, що із Росії до США буде відправлений літак, який спецрейсом забере висланих зі США дипломатів та їхніх родичів.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. Росія причетність до кібератак заперечує.