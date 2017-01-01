Поліція кваліфікувала напад на депутата Пашинського як хуліганство – речник

Поліція розслідує напад на депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, в перебігу якого той застосував вогнепальну зброю, як хуліганство з боку ймовірного нападника, заявив речник поліції в Київській області Микола Жукович.

«Зараз кваліфікація йде – це стаття 296 Кримінального кодексу «хуліганські дії». Поки по цій статті ми з’ясовуємо, що там відбувалося. З місця подій ми вилучили дві гільзи і далі з’ясовуємо всі обставини», – сказав Жукович в ефірі телеканалу «112 Україна».

Речник також зазначив, що Пашинський застосував зареєстровану зброю.

Крім того, сказав Жукович, поліція з’ясувала, що підозрюваний нападник уже мав проблеми з законом – щодо нього раніше були відкриті кримінальні провадження через заподіяння ним іншим людям тілесних ушкоджень.

Раніше в понеділок Сергій Пашинський написав у фейсбуці про напад на нього ввечері перед Новим роком. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами. За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Поліція до цього додала, що підозрюваний нападник, названий в офіційному повідомленні «чолов’ягою», вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Про версії цієї події у викладі інших її учасників наразі не повідомляли.

Також в інтернеті існують різні оцінки дій Пашинського, зокрема, виправданості застосування ним вогнепальної зброї.