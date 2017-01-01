У Туреччині ще не знайшли слідів нападника на нічний клуб у Стамбулі

У Туреччині тривають пошуки нападника, що новорічної ночі вбив не менш ніж 39 людей у престижному нічному клубі в найбільшому місті країни Стамбулі і поранив іще 69. Правоохоронці наразі не знають, хто він, і не називають імовірних підозрюваних в організації нападу. Так само ніхто ще не брав на себе відповідальності за напад.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сюлейман Сойлу, з 39 вбитих 15 – іноземці, з 69 поранених четверо у критичному стані.

За оприлюдненими наразі даними, серед загиблих – громадяни Ізраїлю, Індії, Лівану чи Бельгії, а також інших країн. Серед них називають також громадян Канади, Сирії, Тунісу, Марокко й Саудівської Аравії, але ці дані ще не підтверджені. Громадян України серед ідентифікованих на цей час жертв немає, повідомило генеральне консульство України у Стамбулі.

Губернатор провінції Стамбул, яку становить територія міста, Васіп Шахін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвали напад терористичним актом.

Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим тим часом заперечив первісні повідомлення, що нападник був у костюмі Санта-Клауса.

Агентство «Асошієйтед прес» повідомляє, що на записах із камер спостереження видно: нападник був у чорному одязі і з рюкзаком, коли близько чверті на другу ночі на вході до нічного клубу Reina у районі Ортакей застрелив поліцейського (тоді ж він убив і одного перехожого), а всередині клубу він потрапив на відеозапис уже в іншому одязі і шапочці Санта-Клауса.

За повідомленнями, у клубі, де було від 500 до 700 людей, нападник відкрив вогонь із рушниці чи ґвинтівки, а потім, скориставшись із хаосу, втік. Агентства наводять слова очевидців, що нападник кричав «Аллаху акбар!»