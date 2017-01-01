У штабі АТО повідомили про нові обстріли українських міст і сіл

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили про нові порушення цими силами режиму припинення вогню. Внаслідок цих обстрілів станом на 18-у годину були поранені троє українських військових.

На маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Широкині та Водяному, з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому. На донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцеві. На луганському напрямку для ведення вогню неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого.

Всього зафіксовано 22 обстріли: 13 із них на маріупольському напрямку, 6 на донецькому і 3 на луганському, повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

Донецькі сепаратисти ще вдень заявляли про обстріли їхніх позицій біля сіл на півдні окупованої частини Донеччини з боку українських військових протягом попередньої доби, а вранці заявляли, що українські війська так само обстріляли їхні позиції в селі Саханка в тому ж регіоні, а також у селищі Трудовські в західній частині окупованого Донецька, в Зайцеві під Горлівкою і в околицях Ясинуватої в перші хвилини нового року і недільної доби; інших даних про події неділі вони не наводили.

Луганські сепаратисти теж іще вранці заявили про обстріли їхніх позицій українськими силами протягом попередньої доби і свіжіших заяв іще не робили.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.